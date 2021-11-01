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Merkez'in faiz indiriminin cebimizden çıkartacağı para hesaplandı

Merkez'in faiz indiriminin cebimizden çıkartacağı para hesaplandı

Merkez Bankası’nın son iki aydaki faiz hamleleriyle fırlayan dolar kuru, Hazine’ye bir ayda 108 milyar liralık ek yük getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın enflasyondaki yükselişe rağmen istediği faiz indirimlerine eylülde 100 baz puanla başlayan TCMB, ekim ayında da beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam ederek, politika faizini yüzde 16’ya çekmişti. Dolar/TL ise bu süreçte 8,85 seviyesinden 9,60’a kadar yükseldi.

 Dünya yazarı Alaattin Aktaş’ın hesabına göre aradaki 0,75’lik fark merkezi bütçeye ilave 108 milyar lira borç yükü getirdi.

Aktaş, eylül sonundaki verilere göre merkezi yönetimin 112,2 milyar dolar dış borcu, 31,7 milyar dolar da döviz cinsi iç borcu bulunduğunu belirtti.

Toplamda 144 milyar dolarlık borcun TL karşılığı ise dolar kurundaki oynamayla 108 milyar lira arttı.

 

Alaattin Aktaş'ın yazısının tamamı için...

Etiketler tcmb merkez bankası faiz kararı faiz dolar haine TCMB
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