Merkez'in faiz kararı gününde piyasalar alev alev yanıyor!

Piyasalar için beklenen kritik gün geldi. TCMB'de bugün yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı verilecek.

Saat 14:00'da yapılacak olan faiz kararı açıklamasına odaklanan piyasalarda ise dövizin yukarı doğru seyri sürüyor.

Dolar/TL 7,70 TL'den, Euro/TL 8,98 TL'den, Sterlin ise 9,80 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan, Gram altın 459 TL'den satılırken, çeyrek altın 752 TL, Cumhuriyet altını ise 3.065 TL'den satılıyor.

Altının ONS'u ise 1.853 dolar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistlerin büyük bölümü faizlerde değişikliğe gidilmesini beklemiyor.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistten 14'ü bankanın faizi sabit tutmasını beklerken, 3'ü faizlerde artışa gidileceğini öngörüyor.

Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti.

Geçtiğimiz üç ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı. Karar saat 14'te açıklanacak.