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Merkez'in faiz kararı gününde piyasalar kritik seviyede

Dolar 7,49 TL'den, Euro 8,98 TL'den, Sterlin ise 10,48 TL'den işlem görüyor. Gram altın 422 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,39 TL seviyesinde. Bitcoin ise 58 bin 737 dolar...

Dolar 7,49 TL'den, Euro 8,98 TL'den, Sterlin ise 10,48 TL'den işlem görüyor. Gram altın 422 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,39 TL seviyesinde. Bitcoin ise 58 bin 737 dolar...

Onsu 1.750 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 417/422, çeyrek altın 677/692, Cumhuriyet altını ise 2.787/2.819 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Faiz artışı bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (TCMB PPK), bugün politika faiziyle ilgili yeni kararını açıklayacak.

 Yabancı ekonomistler ve stratejistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde artışa gitmesini bekliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

Fed faiz kararını açıkladı

 ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükselttiğini açıkladı.

 

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