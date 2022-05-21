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MetroPOLL anketinden AK Parti'ye soğuk duş!

MetroPOLL anketinden AK Parti'ye soğuk duş!

MetroPOLL Araştırma Şirketi, ekonomik krizle ilgili anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara ''Ekonomik sorunlardan en çok kim sorumlu?'' sorusu yönetildi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, şiddetini artıran ekonomik krizle ilgili son anket sonuçlarını paylaştı. MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Katılımcılara, "Mevcut ekonomik sorunlarından en çok kim sorumlu?" sorusu yöneltildi. 

Buna göre, seçmenin yüzde 63'ü mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor. Öte yandan dış güçleri sorumlu tutanlar ise AK Parti ve MHP tabanında yüzde 47-49 bandında seyrediyor. 

Etiketler metropoll araştırma anket ekonomik kriz
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