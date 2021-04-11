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Metropoll'ün zam anketinde dikkat çeken sonuçlar

Metropoll Araştırma, vatandaşlara yapılan zamlara ilişkin "Gıda ürünleri dışında hangi alanda yapılan zamlar aile bütçenizi daha çok zorlar?" sorusunu yöneltti.

Metropoll Araştırma Şirketinin yaptığı anketten, uygulanan tarım politikalarına karşı seçmenin memnuniyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Buna göre halkın yüzde 56.4’ü uygulanan tarım politikalarından memnun değil. ‘Hükümetin tarım politikasını nasıl buluyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplar, oy verdiği parti seçmenine göre değişiklik gösterse de halkın yarıdan fazlası uygulanan tarım politikasını başarılı bulmuyor. 

AK PARTİ ve MHP’ye oy veren seçmenin yarıdan fazlası uygulanan tarım politikasını başarılı bulurken, CHP’ye oy verenlerin 87.5’i, İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 90.7’si ve Saadet Partisi’ne oy verenlerin yüzde 89.5’i uygulanan tarım politikasını başarılı bulmuyor.

AK PARTİLİLERİN YÜZDE 30'U BAŞARISIZ BULUYOR
AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 17,2'si kötü derken, yüzde 12,9'u da çok kötü dedi.

Cumhuriyet Gazetesi

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