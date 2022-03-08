MHP’li başkanın suya yüzde 100 zam teklifi reddedildi

Çorum’daki İskilip Belediye Meclisi’nin aylık olağan toplantısında belediye yönetimi, içme suyuna yüzde 100 zam teklifi AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından reddedildi.

İskilip Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısında MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından içme suyuna yüzde 100 zam ve belediyeye ait iki işyerinin satılması için meclis üyelerinden yetki istedi.

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın aktardığına göre yapılan oylamada mecliste bulunan AK Parti, MHP ve daha önce MHP'den meclis üyesiyken istifa edip bağımsız olarak görev yapan 11 meclis üyesinden 9’u ret oyu kullandı.

İskilip Belediyesi MHP meclis üyesiyken partisinden istifa edip bağımsız belediye meclis üyesi olarak görevine devam eden İsmail Suakıtıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararı reddeden meclis üyeleriyle gurur duyduğunu belirtti.

Suakıtıcı paylaşımında, “Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın yapıcı, koruyucu, adil ve de İskilip sevdalısı oldukları gözlerinden ve aldıkları kararlardan belli idi. Başkanlığın sunduğu suya yüzde 100 zamma hayır! Belediyemizin iki adet iş yerinin satılmasına hayır! diyerek halkına ve de belediyesine sahip çıktı. Diyeceğim o ki; belediyesine ve hemşerilerini düşünen bu dokuz meclis üyesi oldu. Takdir İskilipli hemşehrilerimizindir” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

İskilip'in MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında MHP’li ve AK Partili belediye meclis üyeleri yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddiası ile daha önce suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda şunlar kaydedilmişti:

"Gerek görev yaptığımız belediyemiz üyeliği sorumluluğumuz kapsamında, gerekse memleket ve millet sevdamız bakımından vicdan rahatsızlığımızın etkisi ile varsa usulsüzlük ve yolsuzluk iş ve işlemleriyle ilgili gerekli araştırma ve inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı'na bunların bildirilmesi, sorumluların cezalandırılması bakımından suç duyurusunda bulunma gereksinimi doğmuştur. İskilip Belediyesi dahilindeki tüm işletme ve bağlı kuruluşlar ile belediyenin yaptığı iş ve işlemlerdeki, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının gerçeklik durumunun ortaya çıkması ve bu kapsamda suçu veya ihmali bulunan ilgili ve sorumluların cezalandırılması ile ilgili İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilerek inceleme yapılması adına suç duyurusunda bulunuyoruz."

Gazete Duvar