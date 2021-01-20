Migros'ta dev satış! Bir hissedar çekildi

Türkiye'de faaliyet gösteren ve yüzde 49.18'i MH Perakendecilik'e ait olan Migros'ta ortak satışı yaşandı. Migros'ta yüzde 11.77 oranında payı bulunan Kenan Investments paylarının satışında anlaşmaya vardı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Kenan Investments 21.308.336 adet nominal payını sattıktan sonra şirkette herhangi bir payı kalmadı. Paylar 44.15 lira seviyesinden satıldı ve satış işleminin 26/01/2021 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Satış bedeli yaklaşık olarak 941 milyon lira oldu.

MİGROS TARİHİ YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Migros hissesi geçtiğimiz gün (19/01/2021) Borsa İstanbul'da 47.50 lira seviyesini görerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Hissede dün gün içinde en düşük 44.06 lira, en yüksek 47.50 lira seviyesi görülürken kapanışı 46.7 liradan yapmıştı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

19.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Lüksemburg’da kurulu BC Partners Limited iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonlara ait olan bir yatırım holding şirketi olan, Kenan Investments S.A. ve Goldman Sachs International, Migros Ticaret A.Ş. sermayesinin yaklaşık toplamda %11,77 ini temsil eden toplam 21.308.336TL nominal değerli payların satışı konusunda anlaşmışlardı. Satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay basına 44,15 TL olarak belirlenmiştir.

Satışın 26.01.2021 tarihlinde tamamlanması beklenmektedir. Satısın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments S.A., ve BC Partners Limited iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonların, Migros Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı %0 olacaktır.