Migros'tan ''taneyle domates'' açıklaması

Süpermarket zinciri Migros’ta domateslerin tekli halde paketlenip 2-3 liradan satışa sunulması sosyal medyanın gündemindeydi. Migros iddiaları doğrulayarak "Uygulama hatalı olmuş" açıklamasını yaptı.

Migros’ta domatesler taneyle satılıyor! Ülke genelinde yükselen enflasyon nedeniyle artan hayat pahalılığı nedeniyle Migros’ta domatesler tekli halde taneyle satışa sunuldu. Plastik ambalajlara paketlenen domateslerin 2 ila 3 liradan satışa sunulması dikkat çekti.

Sosyal medya Twitter’da bir kullanıcı yaşanan duruma tepki göstererek “Domatesler ne zamandan beri teker teker satılıyor ve ne zamandan beri 1 domates 2 3 tl” yorumunda bulundu.

Migros’un internet sitesinde satışa sunulan domateslerin ise kilosunun en az 6,99 liradan başladığı görüldü.

Daha önceden ayçiçek yağının fiyatının yükselmesi nedeniyle bazı market ve bakkalarda gramajla satılması gündem olmuştu.

CHP SÖZCÜSÜ: SEBEP OLANLAR UTANSIN

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Migros'un tane ile domates satılmasına ilişkin "Ayçiçek yağının “tek taş pırlanta” muamelesi gördüğü ülkemde; Domates markette tek tek satılmaya başlamış. Sebep olanlar utansın" yorumunda bulundu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN İRONİ GELDİ

Ekonomist Özgür Demirtaş da Migros'un tane ile domates satmasına ironi yaparak şu yorumda bulundu:

"Biz fakir olabiliriz ama bak Batı’da da Domates tane tane satılıyor TERÖR örgütünün de sonu geldi Sıra bizi kıskanıyorlar’cılarda "

MİGROS'TAN AÇIKLAMA:

Öte yandan Migros Hizmet isimli sosyal medya hesabından domatesin tane ile satılmasına ilişkin, "İlgili ürün özellikli Pembe Domates olup, imhaların önlenmesi ve pandemi sürecinde hijyenik amaçlı yapılmış olsa da uygulama hatalı olmuş. Gerekli düzeltmeyi yapıyoruz. Geri bildiriminiz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz" denildi.