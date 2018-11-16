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  3. 16 Kasım 2018 11:53

Milli Piyango biletlerinde yeni dönem

Geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet gibi bayilerdeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.

Milli Piyango biletlerinde yeni dönem
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Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek. Geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.

Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. 

SAYISAL LOTO BİLETİ GÖRÜNÜMÜNDE

Yeni nesil Milli Piyango biletlerinin görünümü Sayısal Loto biletlerine benziyor ve üzerinde "Milli Piyango bileti" ifadesi yer alıyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

SERİ BİLET SATIN ALINABİLİYOR

Sayısal oyun makinelerinde de vatandaşlar aynı basılı biletlerde olduğu gibi çeyrek, yarım ya da tam bilet yanında düz ve karışık seri bilet satın alabiliyor. Bu makinelerde vatandaşlar, son 5 rakamına kadar biletleri talep edebiliyor. İsteyen vatandaşlar, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırabiliyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor. Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli olduYılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

 

 

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