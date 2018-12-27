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  2. Ekonomi
  3. 27 Aralık 2018 15:17

Milli Piyango'dan ''milli'' ibaresi kaldırılsın önerisi

MÜSİAD'ın UTESAV ile hazırladığı raporda, piyango ve şans oyunlarında ''milli'' ibaresinin kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Milli Piyango'dan ''milli'' ibaresi kaldırılsın önerisi
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından açıklanan “Kumar ve Türevleri Raporu”nda, kumar ve türevlerinin dini açıdan nasıl ele alındığı üzerinde detaylı olarak durulurken, piyango ve şans oyunlarında “milli” ibaresinin kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi’nde, “Kumar ve Türevleri Raporu”na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ile ortaklaşa hazırlanan raporda, kumar ve türevlerinin dini açıdan nasıl ele alındığı üzerinde detaylı olarak durulurken, piyango ve şans oyunlarında “milli” ibaresinin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Raporda, "Milli Piyango, Spor Toto, At Yarışı, İddaa, Sayısal Loto, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto gibi kumarın türevi olarak tanımlanabilecek oyunlar fıkıh kitaplarımızdaki kumar tanımına uygun düşmektedir. Kumarın şans, talih, bahis oyunları gibi daha kabul edilebilir ve masum görünen isimlere büründürülmesi, kumar oynayanların oynadıklarını kumar olarak algılamamalarına ve kumar alışkanlığının yayılmasına yol açmaktadır." denildi.

"İDDAA OYNAYANLARIN YARISINDAN FAZLASINI 18 İLA 27 YAŞ ARALIĞINDA"

İddaa, piyango ve at yarışlarının en çok bilinen şans oyunları çeşitlerinden olduğu aktarılan raporda, "Başta futbol olmak üzere basketbol ve voleybol gibi sportif müsabakaların sonuçlarının tahmin edilmesine yönelik oynanan şans oyununun ülkemizdeki ismi olan İddaa oynayanların yarısından fazlasını 18 ila 27 yaş aralığındakiler oluşturmaktadır. Benzer şekilde İddaa oynayanların yüzde 42,2’lik kısımla işçilerin ve bu grubu yüzde 23,6 ile öğrencilerin izlemesi meselenin ciddiyetini göstermektedir" bilgisi paylaşıldı.

AA

müsiad , milli piyango
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