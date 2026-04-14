Milyarderler listesi güncellendi: İşte Türkiye'nin en zengin ismi

Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Forbes, milyarderler listesini güncelledi. Türkiye'de listenin ilk sırasında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. ABD merkezli Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya'nın serveti ise 13,9 milyar dolara ulaştı.

ABD merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi, nisan ayı milyarderler listesini kamuoyuyla paylaştı.

Listenin birinci sırasındaki yerini kimseye bırakmayan Elon Musk, servetini 803 milyar dolara ulaştırarak tarihin en zengin iş insanı unvanını pekiştirdi. Musk'ı, 263 milyar dolarla Google'ın kurucularından Larry Page ve 250 milyar dolarla Amazon'un kurucusu Jeff Bezos takip etti.

Hamdi Ulukaya servetine servet kattı

ABD'de kurduğu Chobani markasıyla yoğurt sektöründe devrim yaratan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya, servetini 13,9 milyar dolara yükselterek en zenginler listesinde 206'ncı sıraya yerleşti. 

Türkiye'de zirvenin sahibi değişmedi

Türkiye özelinde bakıldığında ise zirvedeki isim değişmedi. 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, Türkiye’nin en zengin ismi olurken, dünya genelinde 806. sırada yer aldı. Onu 5,2 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ve 3,8 milyar dolarla Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak izledi.

Haber3.com Haber Merkezi

