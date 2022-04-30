  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Milyonlarca emekli çifte bayram için bu haberi bekliyor

Milyonlarca emekli çifte bayram için bu haberi bekliyor

Milyonlarca emekli çifte bayram için bu haberi bekliyor

Emekli temmuz zammı için geri sayım sürerken, 2022 emekli temmuz zam oranı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i "1 Mayıs'ta açıklayacağım" dediği ek zam oranı bekleniyor.

Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı baz alınarak hesaplanıyor. Bu noktada; Merkez Bankası da geçtiğimiz günlerde, enflasyon tahminlerini açıklarken, önümüzdeki zam dönemine de ışık tutmuş oldu. Diğer yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 800 bin kişinin yararlanacağı emekli maaşlarına yapılacak olan düzenlemeyi açıklayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını belirterek, “Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.


EN DÜŞÜK EMEKLİ TABAN MAAŞI NE KADAR OLACAK

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesaplandığında; Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

Sabah gazetesinin yaptığı hesaba göre, 13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor.

YENİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU

Yapılan enflasyon tahmini hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan, 8 bin 622 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753'a

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan, 4 bin 432 liraya çıkacak.

2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

Etiketler emekli maaşı emekli maaş zammı 1 mayıs vedat bilgin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama
İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt
Bilim insanları kanıtladı! İşte sprem kalitesini bozan yiyecekler
Ersan Şen'den Cem Küçük’e: ''Sen tükürdüğünü yalayan bir insansın''
Araç sürücüleri dikkat! Otomatik zamma 1 gün kaldı
İşte Türkiye’nin en zengin 20 ailesi
Tarih verildi; elektriğe bir büyük zam daha geliyor
Marmara Denizi'nde deprem
''Kaos kapıda'' diyen İslam Memiş'ten ''oltaya gelmeyin'' uyarısı
Sosyal medya kullanıcısı ATV'nin haberi böyle yalanladı