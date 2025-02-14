Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi zammı beklentisi belli oldu

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüm emeklilerin dört gözle beklediği emekli bayram ikramiyeleri için Türkiye Emekliler Derneği bayram ikramiyesi talebini açıkladı.

2025 ocak ayı itibariyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Emekli aylıklarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. Bakan Işıkhan açıklamasında "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.

Emeklilerin bayram ikramiyesi zamlarının 21 Şubat'ta düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı öğrenilirken zamlı emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin 500 TL'ye kadar ulaşabileceği de kulislerde konuşuluyor.

Öte yandan Türkiye'de yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli bulunuyor. Bu sayı üzerinden yapılan bir hesaplama ise mevcut 3 bin TL'lik bayram ikramiyesinin bütçeye maliyetinin yaklaşık 105 milyar TL olduğunu ortaya koyuyor.

Emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranıyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan, emeklilere bayram öncesi verilecek ikramiyeye ilişkin taleplerini açıkladı.

Tan, artış oranını tartışmak yerine bu ikramiyelerin en düşük emekli aylığına endekslenmesinin gerektiğini belirterek "3 binin, 5 binin hesabını yapmayın. Bu yıl 14 bin 469 lira olsun. Gelecek yıl buna göre ayarlansın, tartışma bitsin. Zaten aylıklar düşük. Emekli bayrama buruk giriyor" dedi.

Hatırlanacağı gibi emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak.