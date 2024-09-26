Milyonlarca emekliye kötü haber: Maaşlarınızda ciddi düşüşler olacak

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliye kötü haberi "2025 ve sonrasında emekli aylıklarında ciddi düşüşler olacak" diyerek verdi. İşte Erdursun'a göre emekli maaşlarındaki düşüşe neden olacak o ayrıntı.

2024 yılında emekli olacakların daha yüksek aylık alacak olması yığılma riskini artırdı. Risk artarken ekonomi yönetiminin bu durumu önlemek ve maaş eşitsizliklerini gidermek için yeni düzenlemeler yapacağı gündeme geldi.

Yapılacak düzenlemelerle, emeklilik hakkı kazananların hangi yılda emekli olduklarına bakılmaksızın, en yüksek hesaplanan maaşın alınması planlanıyor.

Söz konusu iddialar öncesi sosyal medya hesabından emeklilik sistemine ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "2025 ve sonrasında emekli aylıklarında ciddi düşüşler yaşanacak" dedi.

"Bu durumda olanlar çok haklı, 2024'de emekli olacaklar 2025'e göre yüzde 30-33 arası avantajlı olacak" diye belirten Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut ücretiniz, bugün emekli olsanız alacağınız emekli aylığınız, emekli aylığında yaşayacağınız kayıp, son brüt tutarınıza göre zararınızı amorti etme süreniz, emekli olduktan sonra çalışıp çalışmayacağınız, mevcut ücretinize göre emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığı ile geçinip geçinemeyeceğiniz gibi durumları iyi analiz etmeniz gerekir."