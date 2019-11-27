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  3. 27 Kasım 2019 20:31

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK borcu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK borcu açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak." dedi. Albayrak, "4. çeyrek sinyalleri olumlu bir tablo sunuyor. 4. çeyrekte beklentilerin ötesinde, yüzde 4-5'lerde büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı. KYK borçlarına da değinen Albayrak "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak.

çeyrek sinyalleri olumlu bir tablo sunuyor.
Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor.

20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu.

2019'da 84 ton altın ihracatı gerçekleştirdik.

KYK AÇIKLAMASI

Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

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