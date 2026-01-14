Milyonları ilgilendiren düzenleme: Kartla ödemelerde yeni dönem başlıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitleri güncelleniyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında 1.500 TL olarak uygulanan şifresiz temassız ödeme limiti, enflasyon ve artan harcama tutarları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi. 15 Ocak itibariyle temassız ödeme limiti 2.500 TL'ye yükselecek.
Vatandaşlar artık banka ve kredi kartlarıyla yapacakları 2 bin 500 TL’ye kadar olan alışverişlerinde POS cihazına şifre girmeden işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabilecek.
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol