  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Miras paylaşımında kural değişiyor

Miras paylaşımında kural değişiyor

Miras paylaşımında kural değişiyor
Güncelleme:

Noter şartının kalktığı yeni miras düzenlemesi için tüm detaylar belli oldu.

Yeni miras düzenlemesiyle miras paylaşımının hızlı ve adaletli şekilde yapılması planlanıyor. Mirasçılara rahatlık sağlaması amacıyla hayata geçirilen yeni sistemde miras kalan hisseli tapular için pay düzenlemesi dikkat çekiyor. İşte milyonların ilgilendiren detaylar.

Miras paylaşım süreçleri eski dönemde uzun işlemler nedeniyle mirasçılar için uzun süreçleri kapsıyordu. Yeni miras düzenlemesiyle mirasçıların hakları korunacak sorunlar daha hızlı ve sorunsuz şekilde çözülecek. 

Miras paylaşımında noter onay zorunluluğu ortadan kalkıyor. TGRT'de yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle mirasçıları arasında yapılan yazılı anlaşmalar hisseli tapu devirlerinde yeterli bir belge olarak sayılacak. Sistem mirasçıların anlaştıkları durumlarda işlemlerim çok daha hızlı yürütülmesine olanak tanıyacak. Noter onayının kalkması işlemlerin maliyetini de düşürecek.

Önceki dönemde tapu devir işlemlerinde mirasçılar anlaşarak tapuda onay vermeleri gerekiyordu. Özellikle çok sayıda mirasçının olduğunu durumlarda bu durum işlemlerin uzamasına neden oluyordu. Yeni düzenlemede mirasçıların sadece yazılı muvafakat vermesi yeterli olacak. 

Mirasçılar tapu dairelerine şahsen giderek işlemlerini gerçekleştirebilecek ya da avukat aracılığıyla temsil edilecek. İşlemlerin avukatlar aracılığı ile de yürütülebilmesi özellikle yurt dışında yaşayan mirasçılara avantaj sağlayacak.

MİRAS PAYLAŞIMI KOLAYLAŞACAK

Yeni miras düzenlemesi ile beraber miras paylarının paylaşımı belirlenen kurallara göre daha kolay olacak. Satış işlemlerinin son ermesiyle her hisse sahibi kendi payına düşeni alacak.

Ve bu mülkiyetler tapu siciline kaydedilecek. Tapu Sicili'nde yapılan bu kayıtlar, mirasçıların mülkiyet haklarının resmileştirilmesini ve korunmasını sağlayacak.

Yeni düzenleme mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmeyi hedefliyor.  Noter onayının kaldırılması hem maliyetleri düşürecek hem de işlemler sadeleşecek.

Etiketler miras noter miras paylaşımı noter kuralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu Trafikte polise saldırı anı kamerada Trafikte polise saldırı anı kamerada Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti Wilma Elles adını değiştirdi, onun adı artık Mücella Wilma Elles adını değiştirdi, onun adı artık Mücella Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı AK Partili belediyenin önünde çiftçiye gözaltı AK Partili belediyenin önünde çiftçiye gözaltı
En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı Kiralık aracı satmaya kalkışıp, para dolu çantayı çaldılar Kiralık aracı satmaya kalkışıp, para dolu çantayı çaldılar Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi Hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var Hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var İznik Gölü'nde merak uyandıran cisim: Arkeologlar dalış yapacak İznik Gölü'nde merak uyandıran cisim: Arkeologlar dalış yapacak BMW yüzbinlerce aracı geri çağırdı BMW yüzbinlerce aracı geri çağırdı ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor