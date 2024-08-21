Miras paylaşımında kural değişiyor

Noter şartının kalktığı yeni miras düzenlemesi için tüm detaylar belli oldu.

Yeni miras düzenlemesiyle miras paylaşımının hızlı ve adaletli şekilde yapılması planlanıyor. Mirasçılara rahatlık sağlaması amacıyla hayata geçirilen yeni sistemde miras kalan hisseli tapular için pay düzenlemesi dikkat çekiyor. İşte milyonların ilgilendiren detaylar.

Miras paylaşım süreçleri eski dönemde uzun işlemler nedeniyle mirasçılar için uzun süreçleri kapsıyordu. Yeni miras düzenlemesiyle mirasçıların hakları korunacak sorunlar daha hızlı ve sorunsuz şekilde çözülecek.

Miras paylaşımında noter onay zorunluluğu ortadan kalkıyor. TGRT'de yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle mirasçıları arasında yapılan yazılı anlaşmalar hisseli tapu devirlerinde yeterli bir belge olarak sayılacak. Sistem mirasçıların anlaştıkları durumlarda işlemlerim çok daha hızlı yürütülmesine olanak tanıyacak. Noter onayının kalkması işlemlerin maliyetini de düşürecek.

Önceki dönemde tapu devir işlemlerinde mirasçılar anlaşarak tapuda onay vermeleri gerekiyordu. Özellikle çok sayıda mirasçının olduğunu durumlarda bu durum işlemlerin uzamasına neden oluyordu. Yeni düzenlemede mirasçıların sadece yazılı muvafakat vermesi yeterli olacak.

Mirasçılar tapu dairelerine şahsen giderek işlemlerini gerçekleştirebilecek ya da avukat aracılığıyla temsil edilecek. İşlemlerin avukatlar aracılığı ile de yürütülebilmesi özellikle yurt dışında yaşayan mirasçılara avantaj sağlayacak.

MİRAS PAYLAŞIMI KOLAYLAŞACAK

Yeni miras düzenlemesi ile beraber miras paylarının paylaşımı belirlenen kurallara göre daha kolay olacak. Satış işlemlerinin son ermesiyle her hisse sahibi kendi payına düşeni alacak.

Ve bu mülkiyetler tapu siciline kaydedilecek. Tapu Sicili'nde yapılan bu kayıtlar, mirasçıların mülkiyet haklarının resmileştirilmesini ve korunmasını sağlayacak.

Yeni düzenleme mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmeyi hedefliyor. Noter onayının kaldırılması hem maliyetleri düşürecek hem de işlemler sadeleşecek.