Mısır'da yeni petrol ve doğalgaz rezervleri keşfedildi

Mısır'ın Batı Çölü’nde yeni petrol ve doğalgaz rezervleri keşfedildiği bildirildi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkenin Batı Çölü bölgesinde 3 yeni petrol ve doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre keşifler, Mısır Genel Petrol Şirketi ile ABD merkezli Apache Şirketi'nin ortak girişimi olan ‘Khalda Petroleum Company’ tarafından gerçekleştirildi.

Yeni keşiflerin, yaklaşık 12 milyon varil petrol eşdeğeri ve 4 milyon varil çıkarılabilir rezerv üretmesi öngörülüyor.