Morgan Stanley Dolar/TL tahminlerini açıkladı
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Dev yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 ve 2026 yılı için Dolar/TL tahminlerini güncelledi.
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Dolar/TL tahmini açıkladı. Banka, Türk Lirası'nın Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimi olduğuna dikkat çekti.
Morgan Stanley'nin raporuna göre Dolar/TL tahminleri şu şekilde:
2025 1. Çeyrek: 36.50 TL
2025 2. Çeyrek: 38 TL
2025 4. Çeyrek: 41 TL
2026 4. Çeyrek: 44 TL
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