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Morgan Stanley Dolar/TL tahminlerini açıkladı

Morgan Stanley Dolar/TL tahminlerini açıkladı
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Dev yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 ve 2026 yılı için Dolar/TL tahminlerini güncelledi.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Dolar/TL tahmini açıkladı. Banka, Türk Lirası'nın Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimi olduğuna dikkat çekti. 

Morgan Stanley'nin raporuna göre Dolar/TL tahminleri şu şekilde:

2025 1. Çeyrek: 36.50 TL

2025 2. Çeyrek: 38 TL

2025 4. Çeyrek: 41 TL

2026 4. Çeyrek: 44 TL

 

Etiketler Morgan Stanley türk lirası dolar
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