Morgan Stanley, Türkiye için faiz ve enflasyon tahminini değiştirdi

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından faiz ve enflasyon tahminini revize etti.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül enflasyonu verilerinin ardından enflasyon ve faizlere ilişkin tahminlerini güncelledi.

Banka, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltirken Kasım ayında olası bir faiz indirimi ihtimalinin de zayıf göründüğünü belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini daha önce yüzde 42,4'ten yüzde 43,5'e yükseltti. Banka 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 25,2 olarak korudu.

TÜİK verilerine göre, Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,38 arttı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2,97 oldu. Eylül ayı enflasyon verilerinin ayrıntıları iç talebin dirençli olduğunu ve ekonomide süregelen yavaşlamaya rağmen firmaların fiyatlama gücüne sahip olduğunu gösterdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan da TBMM'de yaptığı konuşmada fiyat istikrarı sağlanana kadar politikayı sıkı tutma sözü verdi.

"Kasım'da faiz indirimi olasılığı düşük"

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, enflasyon verilerinin ardından yayınladığı raporda Eylül ayı enflasyon rakamlarının TCMB'nin tahminleri üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığını söyledi.



Küçük'e göre, TCMB'nin verilere bağlılık konusundaki yönlendirmesi göz önüne alındığında, Kasım ayında herhangi bir faiz indirimi olasılığı artık zayıf görünüyor.

Küçük, ücret ve fiyat artışlarına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından faiz indirimlerinin yeni yılda başlamasına ilişkin olasılığın yüksek olduğunu belirtti. Banka önceki tahmininde de faiz indirimlerinin 2025'te başlayacağını söylemişti.

JPMorgan ocak ayını işaret etti

Enflasyon verilerinin ardından tahminlerini güncelleyen bir diğer ABD'li yatırım bankası JPMorgan da TCMB'nin ilk faiz indirimine ilişkin beklentisini değiştirdi. Daha önce ilk indirimin Kasım'da yapılacağını öngören banka bu beklentisini Ocak ayına çekti.