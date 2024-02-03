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Morgan Stanley'den TCMB açıklaması

Morgan Stanley'den TCMB açıklaması
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Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB'deki görev değişimiyle ilgili ''Geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz'' değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası'nda (TCMB) Hafize Gaye Erkan'ın istifası ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasına dair dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB başkanlığı görevinden yalnızca dokuz ay sonra kişisel nedenlerini gerekçe göstererek istifa etmesini ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TCMB Başkanı olarak Fatih Karahan'ı atamasını değerlendiren Morgan Stanley, "TCMB'nin Başkan Karahan yönetiminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Morgan Stanley, Fatih Karahan'ın Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte Temmuz ayında TCMB'ye başkan yardımcısı ve PPK üyesi olarak atandığını ve atanmalarının ardından Ağustos ayında hızlanan TCMB'nin son sıkılaştırma adımlarında kilit rol oynadığını savundu.

8 ŞUBAT'A İŞARET EDİLDİ

TCMB'de yaşanan bu görev değişimini, "Bizim görüşümüz: 2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinin aksine, bu durum politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor. TCMB'nin dezenflasyona öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz" şeklinde değerlendiren JPMorgan, "TCMB'nin önümüzdeki Perşembe günü (8 Şubat) düzenleyeceği Enflasyon Raporu basın toplantısında politika mesajlarını dinleme şansımız olacak" dedi.

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Etiketler morgan stanley tcmb merkez bankası
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