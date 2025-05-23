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Morgan Stanley'den Türkiye için faiz tahmini

Morgan Stanley'den Türkiye için faiz tahmini
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Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayında politika faizinde indirime gidebileceğini öngördü.

Enlasyon paporu sunumunun ardından bir rapor yayımlayan Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva, “TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Bankalararası faizdeki gevşeme ve dünkü iletişimin Haziran ayındaki PPK toplantısının bir değişiklik yapılabileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg'in aktardığında göre, raporda, “ABD dolarına yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle TCMB’nin faizleri daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. Mayıs enflasyon verisinin iyi gelmesi ve KGF paketinin sınırlı boyutta kalması koşuluyla, ilk indirim beklentimizi Temmuz'dan Haziran'a çekebiliriz” ifadeleri yer aldı.

Para biriminin istikrarlı kalması ve KGF tedbirlerinin hedefe yönelik olması halinde, reel faizlerin enflasyonun düşmeye devam etmesini sağlayacağını düşündüklerini belirten “Mevcut ortamda carry trade’in iyi işleyebileceğini düşünüyoruz ve 3 aylık USD/TRY forward’ında kısa pozisyon almayı tercih ediyoruz” dedi.

Bloomberg

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Etiketler Morgan Stanley tcmb faiz indirimi
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