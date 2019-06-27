Motorin, çay, şeker derken... Zam yağmuru sağanağa dönecek!

Motorin fiyatının önceki gün 22 kuruş artırılmasının ardından, petrol fiyatları nedeniyle benzin fiyatına da bugünden geçerli olmak üzere 20 kuruş zam yapılacaktı. Ancak son anda yapılmadı.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, sektör temsilcileri bunun nedenini anlamadıklarını, bugün daha büyük bir zamla karşılaşılabileceğini söyledi. Eşel mobilin devreye alınması da bekleniyor.

BENZİN: Motorin fiyatının önceki gün 22 kuruş artırılmasının ardından, petrol fiyatları nedeniyle benzin fiyatına da bugünden geçerli olmak üzere 20 kuruş zam yapılacaktı. Ancak son anda yapılmadı. Sektör temsilcileri bunun nedenini anlamadıklarını, bugün daha büyük bir zamla karşılaşılabileceğini söyledi. Eşel mobilin devreye alınması da bekleniyor.

ET-SÜT: Sektör temsilcileri, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) da ete zam yapmasını bekliyor. Bu durumun, artan bütçe açığıyla birlikte Hazine’nin zarar eden KİT’lere verecek kaynağının azalmasından dolayı olduğu belirtildi. Yetkililer ESK’nin de 2018’de 491 milyon TL zarar ettiğini anımsattı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise üreticilerin maliyetlerindeki artışı satış fiyatlarına yansıtamamaktan şikâyetçi olduğunu söyledi. Başka bir sektör temsilcisi de mayısta zamlanan süt ve süt ürünlerine yeni bir zammın yaz ayları içinde gelebileceğini aktardı.

BİTKİSEL YAĞ: Yağ fiyatının döviz kuruna bağlı olduğunu belirten Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “2018 Ocak ile 2019 Ocak karşılaştırıldığında doğalgaz yüzde 76, dolar kuru yüzde 40, elektrik ise yüzde 56 arttı. Ayçiçek yağı ise bu dönemde sadece yüzde 14 yükseldi. Ayrıca tohum maliyeti yükseldi. Önümüzdeki aylarda bitkisel yağ fiyatlarının makul seviyede artması da normal olacaktır” dedi.

TOPTAN GIDA: İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, “Bugün işler durgun olduğu için zam beklenmiyor. Ancak okulların açılmasından sonra, 2019 Kasım gibi fiyatlarda bir hareketlilik olabilir” dedi.

BEYAZ EŞYA: Mobilya ve beyaz eşyadaki KDV ve ÖTV indirimleri 30 Haziran’da bitecek. Mobilyada KDV yüzde 8’den yüzde 18’e yükselecek. Beyaz eşyada yüzde 0 olan ÖTV yüzde 6.7 olacak. Ticari araçlarda da KDV yüzde 1’den yüzde 18’e yükselecek. Bu gelişme de mobilya, beyaz eşya ve ticari araç fiyatlarını artıracağı için enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak.

