Motorin ve LPG'ye indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gazda 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş indirim yapıldı. İndirimin pompa satış fiyatına yansıyacağı bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, LPG'de 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş indirime gidildi. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzinin litre fiyatına da 41 kuruş indirim geldi ancak indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi. Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 0,41

Motorinde 0,40

LPG’de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.



İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. — EPGİS (@trepgis) December 24, 2021