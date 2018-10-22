Motorine 25 kuruşluk indirim

Motorinde hafta sonu litre fiyatında 25, otogazda 10 kuruş indirim oldu; değişim pompa fiyatlarına yansıtılmayacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "19 Ekim'den geçerli LPG otogazda 10 Kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir... 20 Ekim'den geçerli olmak üzere, motorinde 25 Kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 50 kuruş, benzinde 28, otogazda 75 kuruş oldu.