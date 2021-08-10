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Motorine indirim! Fiyatlara yansımayacak

Motorine indirim! Fiyatlara yansımayacak

EPGİS, motorinin litresine 22 kuruş indirim yapılacağını açıkladı. Ancak indirimin pompa satış fiyatlarına yansıyamayacağı bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

 FİYATLARA YANSIMAYACAK
Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

NE KADAR OLDU?
Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 7,25 liradan, Ankara’da 7,33 liradan, İzmir’de ise 7,35 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Etiketler motorin indirim epgis
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