Motorine indirim geldi! Ancak pompaya yansımayacak
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. İndirimin pompa fiyatına yansımayacağı bildirildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, motorinde 35 KRŞ/LT indirim gerçekleşti.
Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 23/03/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 35 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" dendi.
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