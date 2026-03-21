Motorine tarihi bir zam daha geliyor! Tarih belli oldu
Orta Doğu'da patlak veren savaşla birlikte brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıktı. Dün 5,18 TL zam yapılan motorin fiyatına salı günü dev bir zam daha geliyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla brent petrolün varil fiyatının 120 dolar sınırına dayanması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorine 6 TL zam geliyor
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, dün motorine yapılan 5,18 TL’lik rekor zammın ardından Salı günü motorin fiyatlarına yaklaşık 6 TL civarında yeni bir zam yapılması bekleniyor.
Zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde şu an 71-72 TL seviyesinde olan motorin litresi,
77 - 80 TL bandına kadar yükselecek.
Eşel mobil sistemi devre dışı kaldı
Daha önce zamların bir kısmını ÖTV’den karşılayarak vatandaşa yansımasını engelleyen "eşel mobil sistemi" artık devrede değil. Bu durum, petroldeki her bir dolarlık artışın doğrudan tabelalara yansıması anlamına geliyor.
Sektör temsilcileri, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalar ve bölgedeki çatışmaların petrol arzını tehdit ettiğini vurguluyor. Uzmanlar, küresel kriz yatışmadığı sürece akaryakıtta yukarı yönlü hareketin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
İşte 21 Mart Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.00 TL
|71.10 TL
|30.49 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|61.86 TL
|70.96 TL
|29.89 TL
|ANKARA
|62.97 TL
|72.22 TL
|30.37 TL
|IZMIR
|63.25 TL
|72.50 TL
|30.29 TL
|ADANA
|63.81 TL
|73.06 TL
|30.81 TL
|ADIYAMAN
|64.15 TL
|73.41 TL
|30.94 TL
|AFYON
|64.07 TL
|73.42 TL
|30.34 TL
|AGRI
|64.52 TL
|73.76 TL
|31.59 TL
|AKSARAY
|63.90 TL
|73.15 TL
|30.21 TL
|AMASYA
|63.57 TL
|72.80 TL
|30.99 TL
|ANTALYA
|64.20 TL
|73.55 TL
|30.54 TL
|ARDAHAN
|64.04 TL
|73.28 TL
|31.29 TL
|ARTVIN
|63.85 TL
|73.09 TL
|31.84 TL
|AYDIN
|63.48 TL
|72.73 TL
|30.44 TL
|BALIKESIR
|63.57 TL
|72.82 TL
|29.99 TL
|BARTIN
|63.28 TL
|72.33 TL
|30.05 TL
|BATMAN
|64.44 TL
|73.79 TL
|30.94 TL
|BAYBURT
|63.75 TL
|72.99 TL
|31.19 TL
|BILECIK
|62.93 TL
|71.98 TL
|29.89 TL
|BINGOL
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.19 TL
|BITLIS
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.01 TL
|BOLU
|63.04 TL
|72.08 TL
|30.20 TL
|BURDUR
|64.02 TL
|73.37 TL
|30.49 TL
|BURSA
|63.05 TL
|72.10 TL
|29.89 TL
|CANAKKALE
|63.61 TL
|72.86 TL
|30.09 TL
|CANKIRI
|63.38 TL
|72.63 TL
|30.60 TL
|CORUM
|63.56 TL
|72.81 TL
|30.54 TL
|DENIZLI
|63.74 TL
|72.99 TL
|30.19 TL
|DIYARBAKIR
|64.45 TL
|73.80 TL
|31.06 TL
|DUZCE
|62.88 TL
|71.93 TL
|30.05 TL
|EDIRNE
|63.09 TL
|72.36 TL
|30.59 TL
|ELAZIG
|64.55 TL
|73.90 TL
|30.81 TL
|ERZINCAN
|63.99 TL
|73.23 TL
|31.19 TL
|ERZURUM
|64.04 TL
|73.28 TL
|30.99 TL
|ESKISEHIR
|63.25 TL
|72.30 TL
|29.99 TL
|GAZIANTEP
|63.94 TL
|73.20 TL
|30.51 TL
|GIRESUN
|63.79 TL
|73.03 TL
|30.99 TL
|GUMUSHANE
|63.75 TL
|72.99 TL
|31.09 TL
|HAKKARI
|64.59 TL
|73.94 TL
|31.67 TL
|HATAY
|63.67 TL
|72.93 TL
|30.61 TL
|IGDIR
|64.53 TL
|73.77 TL
|31.59 TL
|ISPARTA
|64.06 TL
|73.41 TL
|30.44 TL
|KAHRAMANMARAS
|63.95 TL
|73.21 TL
|30.64 TL
|KARABUK
|63.30 TL
|72.35 TL
|30.05 TL
|KARAMAN
|63.86 TL
|73.11 TL
|30.91 TL
|KARS
|64.05 TL
|73.29 TL
|31.39 TL
|KASTAMONU
|63.66 TL
|72.91 TL
|31.05 TL
|KAYSERI
|63.97 TL
|73.22 TL
|30.31 TL
|KILIS
|63.69 TL
|72.95 TL
|30.81 TL
|KIRIKKALE
|63.27 TL
|72.52 TL
|30.22 TL
|KIRKLARELI
|63.08 TL
|72.35 TL
|30.49 TL
|KIRSEHIR
|63.32 TL
|72.57 TL
|30.32 TL
|KOCAELI
|62.42 TL
|71.47 TL
|29.69 TL
|KONYA
|63.99 TL
|73.38 TL
|30.41 TL
|KUTAHYA
|63.93 TL
|73.01 TL
|30.44 TL
|MALATYA
|64.16 TL
|73.42 TL
|30.97 TL
|MANISA
|63.33 TL
|72.58 TL
|30.34 TL
|MARDIN
|64.48 TL
|73.83 TL
|30.94 TL
|MERSIN
|63.80 TL
|73.05 TL
|31.11 TL
|MUGLA
|63.75 TL
|73.00 TL
|30.34 TL
|MUS
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.28 TL
|NEVSEHIR
|63.89 TL
|73.14 TL
|30.41 TL
|NIGDE
|63.81 TL
|73.06 TL
|30.21 TL
|ORDU
|63.58 TL
|72.81 TL
|30.59 TL
|OSMANIYE
|63.68 TL
|72.94 TL
|30.94 TL
|RIZE
|63.73 TL
|72.97 TL
|31.09 TL
|SAKARYA
|62.72 TL
|71.77 TL
|29.79 TL
|SAMSUN
|63.56 TL
|72.79 TL
|30.59 TL
|SANLIURFA
|64.14 TL
|73.40 TL
|30.96 TL
|SIIRT
|64.47 TL
|73.82 TL
|31.14 TL
|SINOP
|63.62 TL
|72.85 TL
|31.09 TL
|SIRNAK
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.25 TL
|SIVAS
|63.97 TL
|73.22 TL
|30.89 TL
|TEKIRDAG
|62.68 TL
|71.95 TL
|30.29 TL
|TOKAT
|63.63 TL
|72.86 TL
|31.09 TL
|TRABZON
|63.72 TL
|72.96 TL
|30.69 TL
|TUNCELI
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.51 TL
|USAK
|63.75 TL
|73.00 TL
|30.45 TL
|VAN
|64.56 TL
|73.83 TL
|30.91 TL
|YALOVA
|62.73 TL
|71.78 TL
|29.79 TL
|YOZGAT
|63.65 TL
|72.90 TL
|30.52 TL
|ZONGULDAK
|63.24 TL
|72.29 TL
|30.45 TL
Haber3.com Haber Merkezi
