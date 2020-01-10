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  3. 10 Ocak 2020 14:19

Müjde ! Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Ankara Valiliği, 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararını iptal etti. Ankaralılar ekmeği 1 lira 25 kuruştan tüketmeye devam edecek.

Müjde ! Ekmeğe zam kararı iptal edildi
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Ankara Valiliği 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin zam kararını iptal etti.

Başkentliler, 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan tüketmeye devam edecek.

Alınan bilgiye göre, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliğinde toplanan komisyon tarafından iptal edildi.

Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.

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