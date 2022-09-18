Mukayese.com ile Mevduat Faizi Hesaplama

Bankaların verdikleri hizmetlerin arasında en önemlilerinden birisi yatırım hesapları kullanımıdır. Vadesiz ve vadeli şekilde açılabilen hesapların bankacılık sektöründe farklı anlamları bulunur.

Vadesiz hesapta hesap sahibinin yatırdığı paranın dilediği zaman çekilme ve kullanılma şansı bulunurken vadeli hesaplarda vade sonuna kadar paranın hesapta bulundurulması karşılığında faiz verilmesi anlayışı bulunur. Mevduat faizi hesaplama işlemlerinde farklılık olmasının temelinde yatan durum ana para, vade ve faiz değişkenidir.

Bunların tamamına bankalar bazında hakim olmak son derece zor olduğundan mukayese.com üzerinden gerekli işlemlerin yapılması yoluna gidilmesi en doğru olandır. Çünkü değişkenlerin anlık kontrolünü yapan bir sisteme endeksli olması doğru, hızlı ve kolay bilgi edinmek anlamına gelir.

Mevduat Faizi Nedir?

Bankanın hesapta bulunan paraların işletilmesi konusunda hesap sahibinden bilgi almadan işlem yapması yasal değildir. Bunun yerine mevduat faizinin yani vadeli hesaba yatırılan rakamın üzerinden gelir elde edilmesi anlayışı vardır. Hesabın sahibi istediği rakamı belli bir zaman dilimi sonuna kadar bankanın kullanımına sunarak gelir elde ettiğinde mevduat faizi elde etmiş olacaktır. Dileyen ve hesabında vadeliye çevrilecek geliri olan herkesin kullanımına açıktır.

Mevduat Faizinde Faizler Değişken Midir?

Diğer kredilerin faiz oranlarında geçerli olan durum mevduatlar için de geçerlidir. Bankaların serbest piyasa şartlarına bağlı şekilde mevduat faizlerinde de değişiklik yapması mümkündür. Bankaların değişken faiz politikasının arkasında yatan bazı nedenler:

Piyasanın genel durumu,

Bankanın kendi izlediği politika,

Geleceğe yönelik risk ve değerlendirmelerdir.

Bu nedenle mukayese.com aracılığıyla değişkenlik gösteren vadeli hesap faizlerinin hesaplamalarını yapmak önemlidir. Banka seçimi ve faizlerin değişkenliğini takip etmek kolaylaşacaktır.

Bankaların Mevduat Faizi Oranları Nasıldır?

Belirlenen rakamlar bankaların kendi elinde olduğundan bankaya göre değişim yaşanması kaçınılmazdır. Bankaların tamamının faiz oranlarını çeşitli vadelere göre hesaplamak içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bundan dolayı banka mevduat oranlarını mukayese.com'dan her bankaya özel şekilde görmek mümkündür.

Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faizi hesaplamada bankaların sunduğu faiz miktarları, ana para ve vade süresi önemlidir. Bankaya yatırılan paradan söz konusu gün sonunda bankanın belirlediği faiz oranı üzerinden gelir elde edilir. Hesaplama aynı mantığa dayanmasına karşın herkesin yapabileceği şekilde olmayabilir.

Not: Kur korumalı mevduat ise klasik mevduat hesaplarından farklı olarak hesaplanmaktadır. Burada öncelikle stopaj alınmaz fakat faiz oranları klasik mevduat hesaplarına göre daha düşük seyreder. Günümüzde kur korumalı mevduat hesapları ise şu ana kadar hiç faiz ödemesi yapmamış her zaman kur farkını ödemiştir, dolayısıyla şu dönemde kur korumalı hesaplar daha iyi kazanç sağlamaktadırlar.

Mevduat Faizinin Hesaplamasında Vade Etkisi Nedir?

Kredi ödemelerindekine benzer şekilde mevduat faizinde de vade önemlidir. Belirlenen vade 15 gün olabileceği gibi 2 sene de olabilir. Mukayese.com ekranına ana parayı ve belirlenen vade durumunu girdikten sonra en iyi gelirin alınacağı bankaların sıralanması sağlanabilir.

Mevduat Faizi Gelirinde Faizi Yüksek Seçmesin Faydası

Faizin yüksek olması ana paranın ve vadenin de iyi olmasına bağlı şekilde daha yüksek gelir anlamına gelir. Mevduat faizinin gelir elde etmede risksiz olması mukayese.com üzerinden en iyi gelir sağlayan banka seçimiyle daha iyi bir noktaya gelecektir.

Mevduat Faizinde Doğru Araştırma

Faiz oranlarının yüksek olması ve bankanın iyi seçilmesi hesaplamaların mukayese.com üzerinden yapıldığından son derece etkili sonuç alınmasına neden olacağından önemlidir.

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