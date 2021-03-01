n11.com’un CEO'su değişti

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette CEO görevi Yu-Shik Kim'in oldu. Uzun yıllardır n11.com’da Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Yu-Shik Kim, yeni görevine bugün başladı.

n11.com ailesinin önemli bir parçası olan, n11.com kurucu isimlerinden Yu-Shik Kim, n11.com’da vizyon, strateji, temel performans göstergesi, yönetim altyapılarının geliştirilmesinde önemli rol aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yu-Shik Kim, n11.com’u müşterilerin günlük yaşamlarında sürekli kullandıkları ve yaşam asistanı olarak gördükleri bir platform haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "n11.com'un 'hayat sana gelir' sloganını gerçek hayata entegre etmek istiyoruz. n11.com'un müşterileri için vazgeçilmez olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yu-Shik Kim hakkında

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kore’de bulunan Yonsei Üniversitesi’nde İşletme Lisansını tamamlayan Yu-Shik Kim, ardından Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu’nda İşletme Yüksek Lisansı (MBA) programını tamamladı.

Kim, 1995-1998 yılları arasında Seul Kore’de bulunan Samsung’ta ihracat stratejileri geliştirmek üzere çalışmaya başladı. 2000-2005 yılları arasında bir Deloitte şirketi olan Monitor Grup'ta Yönetim Danışmanı olarak çalışan Kim, 2005-2008 yıllarında Yeni İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü olarak SK Telecom'da görev aldı.

2009'da SK Grup şirketinin medya iştiraki SK Broadband'de Başkan Yardımcısı olarak Pazarlama, Kurumsal Strateji ve Medya Stratejisi görevlerinden sorumlu olan Kim, 2010 yılında yine Başkan Yardımcısı olarak Küresel Stratejik Ortaklık ve Yeni İş Geliştirme pozisyonuna atandı.

2012 yılından bu yana ise n11.com’da görev yapan Kim, aynı zamanda 2017 yılında SK Group Kıdemli Başkan Yardımcılığına terfi etti.