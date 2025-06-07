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Nadir hastalıklar ödemeleri hesaplarda

Nadir hastalıklar ödemeleri hesaplarda
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden, nadir hastalıkların tedavisi için toplam 54,4 milyar TL'lik ödemenin yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2024 yılında nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelik yapılan ödemelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede sosyal güvenlik sistemi kapsamında devlet tarafından karşılanan yetim ilaç harcamalarının, 2024 yılında rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu kapsamda, 2024 yılında Türkiye'de ruhsatlı olarak kullanılan 313 adet farklı yetim ilaç için toplamda yaklaşık 54,4 milyar lira harcama yapıldı.

  Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında yaptığımız ödeme ve harcama tutarı toplamda 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar lira."

 

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