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  3. 08 Ekim 2020 09:58

Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını bildirdi. Yarın da sürecek ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti. 

DHA

Zehra Zümrüt Selçuk , nakdi ücret desteği
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