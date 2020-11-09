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  3. 09 Kasım 2020 11:12

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada  "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadelerini kullanmış ve  ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatmıştı.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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