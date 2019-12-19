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  3. 19 Aralık 2019 08:19

''NASA'da 20 bin, Diyanet'te 125 bin kişi çalışıyor''

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi tartışılmaya devam ediyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, ''Uzayı keşfeden NASA'da 20 bin kişi çalışıyor. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ise 125 bin kişi var'' eleştirisinde bulundu.

''NASA'da 20 bin, Diyanet'te 125 bin kişi çalışıyor''
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TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Diyanet'e 2020 yılı içinde 11.5 milyar TL ödenek ayrıldığını hatırlatarak “Diyanet'in bütçesi 8 Bakanlıktan daha fazladır. Uzayı keşfeden NASA'da 20 bin kişi çalışıyor. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ise 125 bin kişi var” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, yurt dışında yapılan camilere de yüklü harcama yapıldığını belirten CHP Milletvekili Erbay, sözlerine şöyle devam eti: “Moskova Merkez Camisi, 170 milyon dolar; Amerika Diyanet Merkezi, 100 milyon dolar. Bu topraklar için hayatını kaybeden şehit aileleri sıvasız, boyasız gecekondularda yaşarken, bu kadar büyük paralar harcayarak camiler yaptırmak doğru mu?”

Diyanet'in harcamaları 11 ayda 6 bakanlığı geride bıraktıDiyanet'in harcamaları 11 ayda 6 bakanlığı geride bıraktı

 

Sözcü

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