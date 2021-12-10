Ne dolar, ne euro... Merkez'in müdahaleleri bile dizginleyemedi!

Haftanın son işlem gününde dolar ve euro rekor kırdı. Merkez Bankası bir kez daha dolara müdahale etti. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşte son durum.

Piyasalarda hem dövizin hem de emtianın Türk Lirası karşısındaki zirve yolculuğu sürerken haftanın son işlem gününde de piyasalar yükselişte.



Dolar/TL 13.95 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 15.75 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Rekorların ardından Merkez Bankası bir kez daha piyasaya müdahale etti. Bankadan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

Dolar, Euro ve altın korkutuyor. Türkiye'nin risk primini gösteren beş yıllık CDS'leri dün 6 baz puan düşüşle 531/540 baz puana inmesine karşılık Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı, nereye gideceğimizi biliyoruz, ne elde edeceğimizi de biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük verileri 1 Aralık itibariyle bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payının yüzde 63,2’ye çıktığını ortaya koydu.

İşte bu gelişmelerin gölgesinde piyasalardaki son durum...

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 13,87 TL'den, Euro 15,64 TL'den, Sterlin ise 18,33 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8060 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6040 lira olmuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Onsu 1.771 dolar olan altında, gram altın 782/790, çeyrek altın 1.268/1.297, Cumhuriyet altını ise 5.219/5.283 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 9,77 TL'den fiyatlanıyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 48 bin 599 dolardan, Ethereum ise 4 bin 115 dolardan fiyatlanıyor.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Döviz hesapları TL hesaplarını geçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük verileri 1 Aralık itibariyle bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payının yüzde 63,2’ye çıktığını ortaya koydu.

En son 2001 yılı ekim ayında yüzde 62 ile en yüksek seviyesine çıkan yabancı para mevduat oranı ilk kez yüzde 63,2’yi aşarak tarihi en yüksek oranına ulaştı.

Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybı yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatının da artmasına neden oldu. BDDK verilerine göre 1 Aralık itibariyle bankalardaki yabancı para mevduatı 253 milyar 953 milyon dolar oldu. Toplam mevduat ise 401 milyar 494 milyon dolar olarak gösterildi.

Toplam mevduatta yabancı para mevduatın oranı da böylelikle yüzde 63,2’ye yükseldi.

Türk Lirası eriyor

Türk lirasının reel değerini gösteren gösterge tüm zamanların en düşük seviyesine indi. TL’nin kur karşısındaki değer kaybı yüksek enflasyon reel kurun son 40 yılın en dip rakamının görülmesine neden oldu. Gerileme 1994 ve 2001 krizlerini de aştı. Merkez Bankası Kasım ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 54,33 seviyesine gerilediğini açıkladı. Ekim ayında 60,11’e inen Reel Kur Pazartesi açıklanan Kasım 2021 verisiyle 54,3’e indi. TL’nin reel değeri bir ayda yüzde 10 geriledi. Böylece reel efektif döviz kuru 1988’e kadar giden veride en düşük seviyeye inmiş oldu.

Güncel açlık ve yoksulluk sınırı



Memur-Sen, kasım ayına ilişkin açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira, açlık sınırı ise 3 bin 107 lira olarak hesaplandı. Memur-Sen’in aynı araştırmasının ekim ayı verilerinde ise yoksulluk sınırı 8 bin 595, açlık sınırı 3 bin 27 lira olarak hesaplanmıştı. Bir ayda, yoksulluk sınırının 228 lira, açlık sınırının ise 80 lira arttığı görüldü.

Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 5,78 puan azalarak 54,33'e indi. Endeks, ekimde 60,11 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,98 puan gerileyerek 76,60'dan 73,62'ye indi.

Türk lirasının değeri, kasımda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,14 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 2,40 puan arttı.

Emtia piyasasında "Omicron" kıskacı

Emtia piyasası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin sürmesiyle geçen hafta da satış baskısından kurtulamadı.

Emtia piyasasında, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan yeni varyanta ilişkin endişelerle artan satış baskısı geçen hafta da sürdü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşen" tutumu varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, emtia piyasasında da Omicron varyantı kaynaklı endişelerle genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahinleşen" söylemleriyle dolara olan talebin artması sonucu emtia piyasasında satışların hızlandığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak TÜFE verilerinin, faiz artışının zamanına ilişkin beklentiler dahil birçok fiyatlamayı etkileme ihtimali nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.