Nefesler tutuldu! Bitcoin'de yeni zirve mi geliyor?

Kripto para piyasasında Bitcoin yeniden 60 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Piyasada yeni zirve beklentisi oluşurken gözler yarın ABD'den gelecek habere çevrildi.

Ons Altın fiyatlarında oldukça dalgalı bir hafta geride kaldı. Pazartesi günü 1750 dolar ile 1754 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen Ons Altın fiyatları gün sonunda 1754 dolarda dengelendi.

Salı gününden itibaren yükselişe geçen ons altın en düşük 1750 dolar, en yüksek ise 1769 doları gördükten sonra kapanışı 1760 dolardan yaptı.

Hafta ortasına gelindiğinde ise ons altın haftalık zirve yolculuğuna başladı. Çarşamba günü en düşük 1757 doları gören ons altın kapanışa yakın ise 1796 dolara yükseldi. On altın çarşamba gününü ise 1792 dolardan tamamladı.

HAFTALIK ZİRVE PERŞEMBE GÜNÜ

Çarşamba günü 1800 doların sınırından dönen ons altın perşembe günü ise en yüksek 1800 dolara çıkarak haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içinde en düşük 1786 dolar seviyesini gören ons altın gün sonunda 1795 dolarda dengelendi.

Ons altında 1800 dolar sınırındaki seyir kısa sürdü. Sarı metal, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti ve gün içinde en düşük 1764 dolar en yüksek ise 1796 dolar seviyesini gördükten sonra 1767 dolarda dengelendi.