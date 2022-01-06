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Netflix dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Netflix dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Netflix'in popüler dizisi Hellbound'ın yıldızı Kim Mi-soo hayatını kaybetti.

Memories ve Kyungmi's Worl filminde rol alarak adını tüm dünyaya duyuran oyuncu Kim Mi-soo, Netflix'te yayınlanan Hellbound isimli korku ve dram dizisiyle şöhreti yakalamıştı. 

Güzelliği v oyunculuğu çok  konuşulan Kim Mi-soo ani bir ölümle hayranlarını yasa boğdu.

 Genç oyuncunun vefat haberini ise oyuncunun bağlı olduğu ajans duyurdu. Ölüm nedeni ise henüz belirtilmedi.

Etiketler Kim Mi-soo netflix dizi yıldız genç yıldız oyuncu Hellbound
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