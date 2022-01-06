Netflix dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
Netflix'in popüler dizisi Hellbound'ın yıldızı Kim Mi-soo hayatını kaybetti.
Memories ve Kyungmi's Worl filminde rol alarak adını tüm dünyaya duyuran oyuncu Kim Mi-soo, Netflix'te yayınlanan Hellbound isimli korku ve dram dizisiyle şöhreti yakalamıştı.
Güzelliği v oyunculuğu çok konuşulan Kim Mi-soo ani bir ölümle hayranlarını yasa boğdu.
Genç oyuncunun vefat haberini ise oyuncunun bağlı olduğu ajans duyurdu. Ölüm nedeni ise henüz belirtilmedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol