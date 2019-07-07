  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 07 Temmuz 2019 16:14

New York Times'dan TL için korkutan tahmin

New York Times, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yayınladığı makalede ''TL değer kaybedebilir'' ifadelerine yer verdi.

New York Times'dan TL için korkutan tahmin
A+ A-

Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkanlığından alınması dünya basınında da geniş yer buldu.

New York Times (NYT) gazetesi, ‘Türkiye’nin lideri Merkez Bankası Başkanı’nı kovarak büyümeyi güvenilirliğe tercih etti’ başlıklı makalede, bu kararın bankanın güvenilirliğine ‘yeni bir darbe indirdiği’ yorumu yaptı. Gazetenin, Çetinkaya sonrası dönemde beklenen faiz indiriminin ise Türkiye’deki ‘zorlayıcı ekonomik krizini yoğunlaştırma tehdidi’ içerdiği yorumu da dikkat çekti.

Haberde, “Şu an büyük borçlarla karşı karşıya olan Türk şirketleri için daha düşük faizler teoride borç yükünü azaltmalı veya en azından borçlanmayı daha ucuz hale getirmeli ve bir hesaplaşmayı geciktirmeli. Fakat gerçekte, Türkiye’deki borçların büyük kısmı dolar üzerinden. Daha düşük faiz muhtemelen TL’nin değerini düşürecek; bu da, TL üzerinden kazanç sağlayan şirketlerin dolar borcunu ciddi oranda büyütecek” ifadeleri kullanıldı. 

merkez bankası , tl , türk lirası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM