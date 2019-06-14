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NİSAN AYI CARİ AÇIK RAKAMLARI BELLİ OLDU
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  3. 14 Haziran 2019 10:04

Nisan ayı cari açık rakamları belli oldu

Cari açık nisan ayında 1,3 milyar dolar açık verdi. Ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari açık 8,6 milyar dolara indi.

Nisan ayı cari açık rakamları belli oldu
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Cari işlemler açığı Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, " Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

cari açık rakamları
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