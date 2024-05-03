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Nisan ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte beklenti

Nisan ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte beklenti
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Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını bugün açıklayacak TÜİK'in açıklaması öncesinde ekonomistlerin enflasyon beklentileri belli oldu.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı hesaplandı.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu. Tüketici fiyatları son olarak martta aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

2024 yılında aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler ise şöyle listelendi:

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Etiketler tüik türkiye istatistik kurumu enflasyon nisan ayı enflasyonu TÜFE ÜFE
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