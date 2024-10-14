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Nobel alan Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye için bakın neler söylemişti

Nobel alan Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye için bakın neler söylemişti
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2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye'nin gündemine oturdu. Acemoğlu, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT ile yaptığı son söyleşide, insan refahına önem verilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.

ABD'nin en önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) öğretim üyeliği yapan Profesör Daron Acemoğlu, Türkiye'den Nobel Ödülü alan üçüncü isim oldu.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye'nin gündemine oturdu. Acemoğlu, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT ile yaptığı son söyleşide, insan refahına önem verilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Prof. Daron Acemoğlu, son olarak Bloomberg HT'nin sorularına 27 Eylül tarihinde Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında ‘Atatürk Vizyonuyla Gelecek 100. Yıla Bakış’ Konferansı’nda yanıt vermişti.

Teknoloji şirketlerinin ülke ve ülkeler arası güçlerinin çok fazla olduğunu, bu şirketlerin devletler tarafından sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini söyleyen Acemoğlu, şirketlerin yatırımlarının denetlemesi gerektiğine ve insan refahına katkı sağlanması gerektiğini belirtti.

Acemoğlu, “Teknoloji şirketlerinin güçleri bir tek ülkeler içinde değil, ülkeler arasında. Bunlarla nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Bu sürecin Amerika’da ve Avrupa’da başlaması lazım ama Türkiye de bunun bir parçası olmak zorunda. Bu şirketlerin denetlemeleri lazım. Bu şirketlerin yatırımlarının insanların, işçilerin refahına katkıda bulunabilecek bir yönde olması lazım. Burada çok büyük bir problem de var; ifade özgürlüğü, bilim ve demokrasi her zaman önemli ama gelecek 20 sene içerisinde bunlar çok daha önemli bir hale gelecek. Bu konularda geri kalmak Türkiye için masraflı bir hale gelecek. Daha da önemlisi eğer Google gibi Facebook gibi şirketleri denetlemek istiyorsan onlara karşı halkın haklarını savunmak istiyorsanız o zaman demokrasinin ifade özgürlüğünün önemini daha da fazla eğer bir devletin eline bir güç verirseniz ve Facebook veya Twitter yanlış bir şey yapıyorsa bunları denetlemeyi öyle bir yapmanız gerekiyor ki bunu Facebook veya Twitter eleştiriler bir şey getirdikleri zaman susturulmasınlar. Demokrasiyi koruyacak bir şekilde yapılması lazım"

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye'nin gündemine oturdu. Acemoğlu, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT ile yaptığı son söyleşide, insan refahına önem verilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Daron Acemoğlu kimdir?

Acemoğlu, 3 Eylül 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini 1989'da İngiltere'deki York Üniversitesinde tamamlayan Acemoğlu, 1990'da Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulunda (LSE) yüksek lisansını tamamlamasının ardından 1992'de aynı üniversiteden ekonomi alanında doktorasını aldı.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) Ekonomi bölümünde profesör olarak görevini sürdüren Acemoğlu, 2005'te ekonomik düşünce ve bilgiye yaptığı katkıdan ötürü John Bates Clark Madalyası'na layık görüldü.

Siyasi ekonomi, ekonomik kalkınma ve ekonomik eşitsizlik üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Acemoğlu, uzun süredir birlikte çalıştığı Simon Johnson ve James Robinson ile çok sayıda makaleye imza attı.

Acemoğlu, Robinson ile "Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri" ve "Dar Koridor", Johnson ile "İktidar ve Teknoloji: Bin Yıllık Mücadele" kitaplarını kaleme aldı.

Ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasındaki farklılıkların nedenini soruşturan ve devletlerin ekonomik sonuçlarını şekillendirmede kurumların oynadığı role dikkati çeken "Ulusların Düşüşü", akademik çevrelerde ve medyada geniş ilgi gördü.

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Etiketler nobel ekonomi ödülü Prof. Dr. Daron Acemoğlu türkiye
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