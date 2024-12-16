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Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı: ''Türkiye, Japonya gibi olacak''

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı: ''Türkiye, Japonya gibi olacak''
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Dünyaca ünlü Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Türkiye'de nüfusun yaşlandığına dikkat çekti. Acemoğlu, ''Türkiye, nüfusunun yaşlandığının farkında değil'' diyerek uyarılarda bulundu.

Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Antalya'da katıldığı bir etkinlikte gerçekleştirdiği sunumla beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Acemoğlu, sunumunda "Türkiye, nüfusunun yaşlandığının farkında değil" açıklamasıyla Türkiye'ye dair tespitlerde bulundu.

Acemoğlu'na göre Türkiye'de yaşlı bir nüfus var ve 2060 yılına gelindiğinde bu oran Japonya'yla eş değer olacak.

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR ERKEN EMEKLİ EDİLİYOR"

Ayrıca emeklilik yaşına da değinen Acemoğlu, "Türkiye’de insan kaynakları daha aktif kullanılmak yerine erken emekli ediliyor" açıklaması yaptı.

"Türkiye’deki aktif-pasif sigorta alanında inanılmaz düşüş var" diyen Acemoğlu, Çin'in de benzer bir süreçten geçtiğini orada da yaşlılıktan dolayı ekonomik sarsılma yaşanacağını söyledi.

Türkiye'deki eğitim düzeyinin düşüklüğüne de değinen Acemoğlu, "iş gücünün yüzde 40'ı lise eğitimi almamış" diyerek iş gücünde teknolojiyi kullanacak elit tabakanın yaratılamadığını söyledi.

Etiketler daron acemoğlu ekonomist iktisatçı nobel ödülü
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