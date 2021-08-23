Nükleere harcanan bütçede tarihi rekor

İki yılda toplam 250 milyon TL harcayan Nükleer Düzenleme Kurumu, sadece Temmuz’da 177 milyon liralık harcamaya imza attı.

Türkiye’de nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemekle görevli Nükleer Düzenleme Kurumu, henüz herhangi bir aktif nükleer enerji santralının olmamasına rağmen bütçede dev bir kara deliğe dönüştü.

2018 yılından bu yana tüm uyarılara ve itirazlara rağmen faaliyetlerini sürdüren Nükleer Düzenleme Kurumu, enerji açığını kapatmak bir yana, bütçede mali açıklara neden oluyor.

Üç yıldır Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından harcamaları incelenen kurum, bu yıl en yüksek harcamasını yaptı, düzenleyici ve denetleyici çok sayıda önemli kurumun yaptığı harcamayı geride bıraktı.

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019’un tamamında 95 milyon TL harcayan Nükleer Düzenleme Kurumu, geçen yıl ise 147 milyon TL harcadı. İki yılda yaklaşık 250 milyon TL harcayan kurum, bu yıl ise tüm rekorları kırdı. Harcama rakamlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu, bu yılın sadece yedi ayında, iki yılda yaptığı harcamaların toplamına neredeyse yetişerek 211 milyon TL harcadı. Nükleer Düzenleme Kurumu’nun Temmuz ayında yaptığı 177 milyon TL’lik harcama da rekor olarak kayıtlara geçti. Kurumun henüz aktif bir nükleer santrala sahip olmayan Türkiye’de bu harcamayı ne için yaptığı ise bilinmiyor.

TEMMUZ’DA 177 MİLYON TL

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun bu yıl aylara göre yaptığı harcamalar şöyle:

Birgün