Nureddin Nebati asgari ücreti 2003 yılı ile ile karşılaştırdı

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin ilginç bir açıklama yaparak sosyal medyada gündem oldu.

Milyonlarca emekçinin gözü kulağı bugün yapılacak asgari ücret görüşmelerindeydi.

Çalışma Bakanlığı'nda yapılacağı düşünülen görüşmeler, ani bir karar ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na alınırken; görüşmenin sonunda asgari ücret AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 olarak açıklandı.

2003 YILI İLE KARŞILAŞTIRDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaptı.

"Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022’de 62 kg dana eti alacak'' diyen Nebati, ''2003’te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022’de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022’de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022’de 489 litre benzin alabilecektir" ifadelerini kullandı.