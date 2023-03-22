  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. O ilçede Ramazan boyunca ekmek 1 lira olacak

O ilçede Ramazan boyunca ekmek 1 lira olacak

O ilçede Ramazan boyunca ekmek 1 lira olacak
Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Mersin Tarsus'ta Ramazan boyunca ekmeğin 1 lira olacağı açıkladı.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ekmeği Tarsusluların soflarına 1 TL’den ulaştıracağı kaydedildi.

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştiren Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da bunu sürdüreceği ifade edildi. Artan maliyetlere rağmen, vatandaşın bütçesine katkı sunmak adına ilk zamanlardan itibaren ekmek satışını en uygun fiyatlarda tutan Tarsus Belediyesi, Ramazan ayında halk ekmek fırınında 210 gram ekmeği 1 TL’den satacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan ayı boyunca her gün geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de askıda ekmek uygulaması ile ücretsiz ekmek dağıtılacağını vurguladı.

El değmeden üretiminin gerçekleştirildiği ekmeğe farklı bir boyut kazandırdıklarını kaydeden Bozdoğan, “Artan maliyetlere rağmen biz her zaman halkımızın yanında olacağız. 11 ayın sultanı Ramazan’ın coşkulu, duygulu ve bereketli ortamına hijyenik ve cep dostu ekmek sunarak, iftar soflarına misafir olacağız” dedi.

Etiketler ekmek mersin tarsus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Bilgin'den emekliye ek zam müjdesi
Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı
Ford'un elektrikli SUV'u ortaya çıktı! Türkiye'ye geliyor...
Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti dava etti, kazandı!
Ahsen TV muhabirinin sokak röportajı olay oldu! Muhabir çıldırdı, genç kız çıldırdı
Harvard mezunu profesör yanıtladı: İstanbul depremi ne zaman meydana gelecek?
YSK'ya ''Erdoğan'ın diploması yok'' başvurusu!
Ramazan geldi! En uzun oruç 13 saat 56 dakika: İşte il il 2023 iftar ve sahur vakitleri
İmaj değiştiren Ayça Ayşin Turan bambaşka biri oldu
Bayram gelmeden tarifesi geldi... İşte ünlülerin Ramazan Bayramı konser ücretleri