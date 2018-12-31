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  2. Ekonomi
  3. 31 Aralık 2018 08:51

O para cezalarında büyük artış

Çevre Kanunu uyarınca verilen para cezaları 2019 yılı için yüzde 23.73 artırıldı.

O para cezalarında büyük artış
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Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinde belirlenen, "kanuna aykırılık halinde" uygulanacak idari para cezaları 2019 yılı için yüzde 23.73 artırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın'ın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak tespit ve ilan edilmiştir" denildi.

Tebliğde, yasada belirlenen para cezalarının 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzde 23.73 artırılacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirası'nın "küsurunun dikkate alınmayacağı" belirtildi.

DHA

para cezası , çevre kanunu
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