Ocak ayında hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Türkiye İstatistik Kurumu "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" raporuyla geride bıraktığımız Ocak ayında aylık ve yıllık bazda en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2024 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları istatistiklerini açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,35 oranında külçe altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın %2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ocak 2024

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,35 oranında külçe altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın %2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %0,58, Amerikan Doları %0,71, Euro %0,78, mevduat faizi (brüt) %1,51 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 endeksi %2,96, Amerikan Doları %3,09, Euro %3,16, mevduat faizi (brüt) %3,87 ve DİBS %7,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ocak 2024

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ocak 2024

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,30 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ocak 2024

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ocak 2024



Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,26 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %35,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Ocak 2024

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Ocak 2024

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,93 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro %12,40, Amerikan Doları %11,03 ve BIST 100 endeksi %5,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %20,98 ve DİBS %48,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %1,69, Amerikan Doları %2,88, BIST 100 endeksi %7,75, mevduat faizi (brüt) %30,88 ve DİBS %54,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Ocak 2024