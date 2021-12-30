Ocak ayında şekere zam gelecek iddiası

Şeker üretiminde hem üretim hem de verimlilik sıkıntısı yaşanıyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şekere gelebilecek zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Ocak ayında şekere zam beklediğini açıkladı.

Bloomberg HT yayınına katılan Akay, şekere ocak ayında yüzde 20-25 oranında zam beklentisi olduğunu söyledi.

Akay 2021'de 2,4 milyon ton şeker üretimiyle yüzde 20 düşüş olduğunu bunun nedeninin de hem üretim miktarının azalması hem de verimlilikte azalma olduğunu belirtti. Akay ayrıca, “Kotaları dolduramaz olduk. Benzer tarım ürünlerinde de aynı şey yaşandı” diye ekledi.