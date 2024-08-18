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OECD açıkladı: Türkiye maalesef bir ligde daha yine zirvede

OECD açıkladı: Türkiye maalesef bir ligde daha yine zirvede
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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün Haziran 2024 verilerinin yer aldığı rapora göre Türkiye, yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile lider durumda.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) Haziran 2024 ile ilgili verilerine göre Türkiye, yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu oranıyla listenin ilk sırasında yer alıyor.

Türkiye’yi yüzde 18.3 ile Kolombiya,, üçüncü sırada ise yüzde 15.1 ile Belçika izliyor. Bu oran Şili’de yüzde 10.7, Danimarka’da yüzde 10, Yeni Zelanda’da yüzde 9.2, Japonya’da yüzde 7.7, Meksika’da yüzde 6.3, İspanya’da yüzde 6.1, Avustralya’da yüzde 5.6, Fransa’da yüzde 4.6, Kore’de yüzde 2.5, Kanada’da yüzde 0.5. OECD ortalaması yüzde 2.3, Avrupa ortalaması yüzde 0.2. Almanya, ABD, İtalya ve İngiltere’de ise oranlar eksiye düşüyor.

Konuyu değerlendiren CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki aylarda artış devam edecek. Çünkü geçen mayısta tüm meskenlere uygulanan 25 metreküplük bedava doğalgaz uygulaması sonlandı.

Bunun üstüne 1 Ağustos’tan itibaren doğalgaz bedeline yüzde 38’lik bir zam geldi. Bu da faturalara yaklaşık yüzde 25’lik artış demektir. Ayrıca geçen ay elektriğe de yüzde 38 zam yapıldı. Türkiye dünyadan ayrışmaya devam edecek.”

Etiketler OECD Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü türkiye enflasyon enerji enflasyonu
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